18 Июня 2021
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Общество Краснодарский край
набережная, геленджик, курорт, море, отдых россиян (2021) | Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Мэр Геленджика намерен в судах бороться с нарушениями застройки побережья

Накануне мэр Геленджика Алексей Богодистов побывал в Архипо-Осиповке, сообщает ИА KrasnodarMedia. Этот населенный пункт - один из самых крупных курортных поселков Краснодарского края. 

"Прошёл по набережной, пообщался с предпринимателями, казаками, отдыхающими. По большому счёту всё в Архипо-Осиповке хорошо: чисто, зелено, за порядком следят. Возмутило одно — бесценную пляжную территорию, которая относится к местному санаторию, застроили непонятными объектами. Закрыли вид на море со стороны  набережной", — возмутился мэр Геленджика.

набережная, геленджик, курорт, море, отдых россиян, пляж(2021)|Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Напомним, что депутаты законодательного собрания края не так давно принимали поправки в законодательные акты, касающиеся разрешенной высоты застройки возводимых на морском побережье зданий.

Отметим, что в конце мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал в Геленджике, где оценивал благоустройство пляжных территорий города. Губернатор Краснодарского края тогда отметил высокое качество организации территорий и дал некоторые поручения.

В частности, он сказал: "Надо открывать вид на море. Отдыхающие хотят идти по набережной и не только слышать шум моря, но и видеть его. Для этого надо убрать ненужные, несовременные объекты".

Мэр Геленджика Алексей Богодистов после объезда территорий Архипо-Осиповки заявил, что власти в судах будут отстаивать право гостей побережья пользоваться застроенной территорией по назначению.
 

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Теги: архипо-осиповка, геленджик, побережье, богодистов



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