18 Июня 2021
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Общество В России
Царская семья (2015) | Фото: aminpro.ru

РПЦ готовится признать "екатеринбургские останки"?

РПЦ оказалась в сложном положении, став в значительном мере заложником создавшегося положения. Речь идет о признании "екатеринбургских останков", пишет "Русская народная линия" (РНЛ).
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Вчера состоялось очередное заседание Священного Синода, на котором, в частности, было заслушано о ходе работ по идентификации "екатеринбургских останков". Было упомянуто о прошлых решениях о проведении комплексной исторической, антропологической, генетической и криминалистической экспертизы этих останков и всестороннего исследования обстоятельств убиения царской семьи без привязки в каким-то временным рамкам, то есть исследовать вопрос столько, сколько необходимо для признания или непризнания останков святыми мощами царственных страстотерпцев.

Вчера результаты многочисленных экспертиз были заслушаны. Решено опубликовать их после окончательного завершения и вынести на рассмотрение очередного Архиерейского Собора в ноябре. То есть осенью может быть поставлена точка в этом вопросе.

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда недавно заявил, что принятие окончательного решения может произойти в среднесрочной перспективе.

Однако РПЦ оказалась в нелепом положении. Церковь долго добивалась объективного открытого расследования с привлечением своих представителей. Власти пошли навстречу, было назначено новое следствие, организованы новые экспертизы. Следствие практически закончено, все экспертизы подтверждают подлинность останков.

"[Но] это одна сторона дела. А вторая сторона заключается в том, что широкие круги православной общественности (не только миряне, духовенство, но и многие архиереи) убеждены в подложности останков и доверяют больше следствию Н.А. Соколова, который сделал вывод об уничтожении останков. Архиерейскому Собору придется сделать трудный выбор. Либо поставить под сомнение результаты расследования, отвергнуть научные экспертизы, либо проигнорировать настроения церковного народа, что может привести к церковным нестроениям", - отмечает издание.

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Теги: РПЦ, царские останки



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