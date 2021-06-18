19 Июня 2021
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суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области родителя, угрожавшего ножом воспитателю, будут судить

40-летнего жителя Тюменского района будут судить за то, что он угрожал убийством воспитателю детского сада, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

По версии следствия, 31 мая пьяный подозреваемый пришел за своим пятилетним сыном в детский сад в поселке Винзили. Воспитатель отказалась отдавать ему ребенка. Мужчина пришел в ярость - достал нож и начал угрожать воспитательнице.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье угроза убийством.

"Следователем СКР в рамках уголовного дела допрошены свидетели, потерпевшая и обвиняемый. Мужчина свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

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Теги: воспитатель, угроза, нож, уголовное дело



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