Роспотребнадзор одобрил многодневное голосование на выборах депутатов в Госдуму

Глава Роспотребнадзора Анна Попова одобрила проведение многодневного голосования на выборах депутатов Госдумы в сентябре текущего года.

"Здоровье остается приоритетом, но это не должно останавливать развитие общества и важные события в обществе. В прошлом году мы не видели после голосования осложнения обстановки. Не было случаев заражения в процессе подготовки и голосования", - отметила Попова на заседании Центральной избирательной комиссии.

"Вы видите, в крупных агломерациях обстановка крайне осложнена. Все меры по стабилизации предпринимаются. В отличие от прошлого года у нас есть вакцинация, которая останавливает этот процесс. В Якутии вакцинацией удалось остановить всплеск заболеваемости. Новые штаммы не меняют принципиально пандемию. Обязательная иммунизация отдельных групп населения введена в нескольких регионах: в Москве, Подмосковье, на Сахалине, в Кемерово, сегодня будет введена в Туле. Этим инструментом мы вынуждены будем пользоваться и в других регионах в случае необходимости", - добавила Попова.

Она рекомендовала от придомового голосования, которое проводилось в прошлом году: "Опыт показал, что придомовое голосование ведет к тому, что люди остаются пообщаться, провести время вместе. Мы бы не рекомендовали такую форму в этом году".