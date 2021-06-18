18 Июня 2021
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Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

На Кубани модернизируют школьные пищеблоки и выделят 400 млн из региональной казны на питание детей с ограниченными возможностями здоровья

C 1 января 2022 года муниципалитеты Кубани получат поддержку из краевого бюджета на организацию бесплатного двухразового питания для детей с ограниченными возможностями здоровья. На это будет выделено почти 400 млн рублей из краевого бюджета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на состоявшемся сегодня заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Южном федеральном округе Владимире Устинове, где обсуждали вопросы организации школьного питания.

школьное питание, еда, столовая(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметил Владимир Устинов, задачу обеспечить качественным горячим питанием всех школьников младших классов поставил Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в 2020 году.

Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 сентября 2020 года в Краснодарском крае поручение Президента выполнено полностью – бесплатным горячим питанием обеспечены 100% учеников 1-4 классов.

"В этом году на организацию бесплатного горячего питания для детей из младших классов заложено 3,6 млрд рублей. При этом из федерального бюджета выделяется 2,6 млрд рублей. Хотели бы попросить рассмотреть возможность увеличения финансирования. На краевом уровне мы это уже предусмотрели. Кроме того, почти 400 млн рублей выделяем на организацию питания детей с ограниченными возможностями здоровья", – сообщил Вениамин Кондратьев.

кондратьев, кубань, краснодарский край(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Стоит особо отметить, что для улучшения условий обеспечения школьного питания в образовательных организациях Кубани проводят капитальный ремонт и модернизацию пищеблоков, где это необходимо. В этом году за счет средств краевой казны в школах обновят 21 пищеблок.

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Теги: школьное питание, вениамин кондратьев, модернизация школьных столовых



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