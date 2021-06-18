Аксенов: Власти Крыма попросят помощи в восстановлении после паводка у Путина

Крым обратится за финансовой помощью к федеральным властям. Глава республики Сергей Аксенов собирается просить президента России Владимира Путина помочь с выплатами компенсаций пострадавшим от потопа.

"Сегодня до 19.00 будут опубликованы все данные о том, кто, куда, в каком порядке подает заявления о компенсации ущерба – это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту нет в федеральном законе еще четкого понимания, как это сделать, – цитирует Аксенова ИА "Крыминформ". – После того, как будет определен размер ущерба, я докладываю лично главе государству Владимиру Владимировичу. Будем, скорее всего, просить о финансовой помощи".

Аксенов добавил, что уже разговаривал с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым.

Напомним, разрушительные ливни обрушились накануне на восток полуострова, а сегодня тонет Большая Ялта.

Между тем, как отмечают журналисты, после вчерашнего скандального заплыва на лодке с "сопровождением" из спасателей, плывших по грязной воде кролем, глава республики сегодня пересел на бронеавтомобиль Росгвардии и осматривал пострадавшие районы уже из сухой кабины.