Юбилей Перми, программа развития и текущие вопросы: актуальная повестка молодежного парламента

В рамках празднования 300-летия Перми пройдут более 500 мероприятий - план охватывает промежуток 2021-23 годов и включает уличные выставки, музеи под открытым небом, торжественные мероприятия, концертные программы. Речь об этом шла на заседании пермского молодежного парламента.Пермский академический Театр-Театр планирует постановку "Гостиница Центральная" и мюзикл "Сердце Пармы". Кроме того, будет выпущен фотоальманах, посвященный трудовому подвигу Перми - Молотова в годы войны.

Такие подробности раскрыл начальник департамента культуры и молодежной политики администрации краевого центра Василий Головин. Депутаты в ответ выразили готовность оказать помощь и поддержку при подготовке к празднованию.

"Молодежный парламент может и должен активно проявить себя в рамках подготовки к юбилею города. Если необходимо, готов подключиться вместе с депутатами, думаю, что и глава города вас поддержит. В том числе, на площадке экспертного совета при главе Перми", - подчеркнул Дмитрий Малютин, руководитель Пермской городской думы.

"Я думаю, что Молпарламент обязательно подключится к реализации проектов к 300-летию нашего любимого города", - ответил Максим Тощев, председатель Молодежного парламента города Перми.

Отметим, что 300-летие Пермь отпразднует в 2023 году. Город Пермь ведет свою историю с 1723 года, когда началось строительство Егошихинского медеплавильного завода и возник поселок при заводе. В 1971 году город Пермь был награжден Орденом Ленина. В 2020 году Перми было присвоено звание "Город трудовой доблести". Для разработки программы юбилея, отбора и реализации проектов, приуроченных к 300-летию Перми создан Организационный комитет, председателем которого является заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, создан оргкомитет на региональном уровне, Экспертный совет, а также рабочие группы по направлениям.

Также на заседании члены Молодежного парламента обсудили стратегию устойчивого развития "Пермь - наш дом" и выдвинули свои предложения по ее осуществлению. Ребята предлагают установить критерии, к которым нужно стремиться, чтобы войти в тройку лучших городов России.

Напомним, что все жители Перми, а также учреждения, организации, предприятия, общественные объединения, предприниматели могли принять участие в обсуждении стратегии устойчивого развития "Пермь – наш дом". Актуализация стратегии была начата в мае 2021 года. Предложения и замечания принимались до 9 июня. Проект Стратегии размещён на главной странице официального сайта администрации Перми.

Кроме этого, молодежный парламент предложил выделить финансирование на обеспечение волонтерской деятельности, провести работу по повышению престижности профессии "педагог", отремонтировать помещения, в которых размещаются НКО и ТОС, чтобы они стали более привлекательны для молодежи. Также участники заседания считают, что нужно усилить работу по раздельному сбору мусора, создать единый онлайн-календарь, где молодые люди смогут своевременно узнавать информацию о проектах и мероприятиях, которые проводятся в городе.

Членами Молодежного парламента города Перми в мае 2021 года была проведена проверка состояния парковочных мест для инвалидов. Оценивались 16 улиц города Перми, 64 парковочных места для инвалидов в зоне действия платной парковки, а также парковочные места у социальных объектов. По 14 из 28 проверенных медицинских учреждений есть замечания: ненормативное состояние асфальтового покрытия, есть знак, но нет возможности припарковаться, нет маркировки на асфальте.

"Нужно обязательно ознакомить с результатами депутатский корпус и наших коллег из администрации. Считаю, что мониторинговая деятельность Молодежного парламента выходит на системную основу – и это позитивный фактор", - отметил Дмитрий Малютин.