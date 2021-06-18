Отменен общероссийский выпускной бал в Кремле

Минпросвещения России отменяет общероссийский выпускной бал "Выпускник 2021", который должен был пройти 25 июня в Кремле. В заявлении ведомства говорится, что отмена мероприятия связана с ужесточением антиковидных мер в столице, в частности запрещены все массовые мероприятия.

Программа бала предусматривала 14 различных мероприятий на пяти площадках: Александровский сад, Сапожковская площадь, Кремлевский Дворец, Красная площадь и Гостиный двор с участием известных артистов, ведущих и диджеев, отмечает "МК".

Решение о проведении выпускных вечеров в регионах Минпросвещения оставляет на откуп региональным властям. В прошлом году из-за пандемии выпускные были отменены.