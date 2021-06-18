Песков назвал "полной глупостью" заявления о провале кампании по борьбе с COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал полной глупостью слова о провале работы по борьбе с коронавирусом в стране.

Он признал, что Россия действительно отстает по темпам вакцинации от многих государств, но для проведения прививочной кампании созданы все условия.

"Всего более чем хватает и более чем достаточно. Все это было обеспечено, вся инфраструктура создана несколько месяцев тому назад", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По поводу "пропаганды" в вопросе вакцинации Песков отметил, что она оказалась "не столь эффективной, сколько хотелось бы".

Ранее в Кремле заявили, что ни о какой обязательной вакцинации от коронавируса речи не идет. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли сделать обязательной вакцинацию по всей стране на фоне приказов в Москве и Подмосковье о вакцинации сотрудников ряда предприятий.