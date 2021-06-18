В Нижневартовске по нацпроекту отремонтируют участок улицы Ханты-Мансийской

В Нижневартовске продолжается ремонт автодорог. С 17 июня подрядная организация АО "ГК "Северавтодор" приступает к устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Ханты-Мансийской (от Интернациональной до Омской). В связи с проводимыми мероприятиями будет затруднено движение транспорта, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Участок, протяженность которого составляет около 1,5 км, ремонтируют в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Рабочие сначала сняли старый асфальт, теперь делают выравнивающий слой, а позже приступят к укладке верхнего, завершающего слоя покрытия дорожного полотна. Также компании предстоит нанести дорожную разметку, сделать комфортные подходы к пешеходным переходам.

"На эти цели направлено около 77 млн рублей. Вместе с общественниками и специалистами лабораторий будем осуществлять контроль за выполнением работ. Данный участок дороги один из самых загруженных, поскольку используется для въезда и выезда из города с восточной части, поэтому важно, чтобы все мероприятия проводились по установленным нормам и технологиям", - отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максим Коротаев.

Завершить все запланированные мероприятия на данном участке, согласно заключенному договору, подрядчик обязан до конца сентября.