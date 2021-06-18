На Алтае на Корбалихинском руднике (УГМК) начали монтаж первой шахтной подъемной машины Уралмашзавода

На Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) начался монтаж первой из двух шахтных подъемных машин, изготовленных Уралмашзаводом, сообщает пресс-служба УГМК.

АО «Сибирь-Полиметаллы» ведет разработку крупнейшего месторождения полиметаллических руд в России. Его запасы составляют 26 млн т руды с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца, золота и серебра. Шахтные подъемные машины производства УЗТМ предназначены для новой шахты Корбалихинского рудника. Скиповая ШПМ 5х4 будет использоваться для подъема с глубины 1100 м полезных ископаемых, клетевая ШПМ 3,25х4 – персонала шахты.

В рамках контракта УЗТМ вместе с машинами впервые поставляет весь комплекс оборудования для оснащения ствола шахты: скипы, комплекс оборудования их загрузки, клети, противовесы, подъемные и уравновешивающие канаты, амортизирующие устройства и т.д.

Обе ШПМ будут установлены за пределами шахты, на поверхности. Поэтому в комплект поставок вошли копровые шкивы, служащие для направления канатов в ствол. Ранее это оборудование Уралмашзавод не изготавливал.