18 Июня 2021
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Общество Приволжский ФО
манекен в кафе (2020) | Фото: Накануне.RU

В Башкирии граждане смогут приобретать товары или услуги только со справками о прививке или ПЦР-тестами

Башкирия вводит дополнительные ограничения для граждан, не имеющих антител к коронавирусу. Глава региона Радий Хабиров внес изменения в указ о режиме повышенной готовности.

Так, до 2 июля гражданам "необходимо воздержаться от посещения мест массового скопления людей".

Но самое важное, что "приобрести товары и получить услуги в организациях и учреждениях жители (за исключением несовершеннолетних) могут только при наличии одного из документов:

- сертификата о прививке от коронавируса (можно получить в электронном или распечатанном виде на сайте госуслуг);

- справки из медорганизации о прививке (пойдет и справка о введении хотя бы одного компонента вакцины);

- справки о наличии противопоказаний к вакцинации;

- справки об отрицательном тесте ПЦР (действителен в течение трех суток со дня выдачи, предъявлять только в распечатанном виде).

"С 22 июня это требование распространяется на деятельность музеев, выставочных залов, библиотек, театров, кинотеатров, концертных залов, домов (дворцов) культуры, осуществляемую в закрытых помещениях, работу ночных клубов (дискотек), а также на проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых помещениях.

С 29 июня это требование распространяется на сферу общественного питания (при количестве 10 и более посадочных мест), деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также на междугородние пассажирские перевозки автотранспортом общего пользования", - говорится в сообщении об изменении указа.

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Теги: справка о прививке, прививочный сертификат, башкирия, пцр-тест



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