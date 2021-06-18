На помощь затопленной Ялте отправят военных из Черноморского флота

Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, которую топит из-за сильных дождей.

В город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.

Напомним, глава города Янина Павленко попросила помощи у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией.

Также, по последним данным, городские власти решили отключить водоснабжение. Местных жителей просят запастись питьевой водой и не выходить из дома.

Ранее стало известно, что в некоторых поселках Большой Ялты уже отключено водоснабжение. Администрация Ялты ввела режим ЧС на территории всего муниципального образования.