18 Июня 2021
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Политика
Затопление Ялты (2021) | Фото: twitter.com/dgaYALTA

На помощь затопленной Ялте отправят военных из Черноморского флота

Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, которую топит из-за сильных дождей.

В город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.

Напомним, глава города Янина Павленко попросила помощи у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией.

Также, по последним данным, городские власти решили отключить водоснабжение. Местных жителей просят запастись питьевой водой и не выходить из дома.

Ранее стало известно, что в некоторых поселках Большой Ялты уже отключено водоснабжение. Администрация Ялты ввела режим ЧС на территории всего муниципального образования.

Затопление Ялты(2021)|Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

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Теги: ялта, потоп, черноморский флот



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