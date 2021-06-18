В Ростехнадзоре назвали причину взрыва в ковидной больнице в Челябинске

В Уральском управлении Ростехнадзора назвали причину взрыва на кислородной станции в ГКБ №2 в Челябинске, передает корреспондент Накануне.RU.

"Причиной пожара и последующего взрыва кислородного оборудования послужило возгорание горючих материалов во внутреннем помещении от теплового проявления электрического тока, возникшего вследствие аварийного режима работы электросети и нештатного электрооборудования, применявшегося для подогрева газификаторов с целью увеличения их производительности", - говорится в сообщении пресс-службы управления.

Напомним, утром 31 октября 2020 года произошло возгорание и взрыв кислородной станции в ГКБ №2, где располагалась ковидная база. В результате инцидента никто не пострадал. Пациентов больницы эвакуировали в другие учреждения здравоохранения. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". На ремонт больницы было выделено 10 млн руб. После ремонта больницу вернули в обычный режим работы.

Также в ходе расследования были выявлены нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. В частности, не было проектной документации на монтаж кислородной станции, не соблюдались требования изготовителя оборудования, отсутствовала регистрация в государственном реестре опасных производственных объектов, не был лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов и др.

Больница должна провести мероприятия по устранению причин аварии и недопущению нарушений. В отношении учреждения возбуждено административное дело за нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.