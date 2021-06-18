Мэрия Екатеринбурга разрешила УрФУ провести выпускной

В администрации Екатеринбурга согласовали проведение выпускного в Уральском федеральном университете. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Напомним, что из-за тревожной эпидемиологической обстановки в области, по городу и региону начали отменять массовые мероприятия.

"В официальном письме из администрации города говорится, что обязательным является соблюдение общественного порядка и безопасности, а также рекомендаций по санитарно-эпидемиологической защите участников "в связи с сохраняющимися рисками распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщают в вузе.

Первый этап выпускного состоится уже 26 июня на университетской площади перед главным корпусом УрФУ. Как сообщают организаторы, во втором и третьем этапах также смогут принять участие и выпускники прошлого года.

Из-за роста ежедневного числа зараженных коронавирусом на Среднем Урале, под вопросом находится проведение общегородского школьного выпускного, который должен был пройти 25 июня в "Екатеринбург-Экспо". В это же время оргкомитет областного Сабантуя-2021 принял решение о переносе мероприятия.