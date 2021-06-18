18 Июня 2021
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Экономика В России
Китайский пассажирский поезд (2018) | Фото: ctrip.com

РЖД организует чартерные поезда для ввоза иностранцев на сезонные с/х работы

В Минсельхозе России рассматривают возможность организации чартерных железнодорожных поездов для завоза в страну трудовых мигрантов из соседних стран. С марта разрешен завоз иностранцев самолетами, но популярностью этот вид перевозок не пользуется из-за дороговизны, пишет "Коммерсант". По подсчетам участников рынка, средняя стоимость авиабилета на одного рабочего оценивается в 80 тыс. руб. без учета карантинных мер.

Всего в текущем году в агропромышленном комплексе к сезонным работам планировалось привлечь более 38 тыс. иностранных рабочих. Сейчас министерство запросило у регионов информацию о том, сколько точно работников им требуется. На совещании Минсельхоза с РЖД выяснилось, что доставка поездом обойдется примерно в 12 тыс. руб. на человека.

Впрочем, в некоторых секторах АПК принятие таких мер уже не поможет. Так, еще весной часть ягодных хозяйств в центральной России сократила площади на 30% из-за неопределенности с рабочей силой.

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Теги: ржд, трудовые мигранты, чартеры



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