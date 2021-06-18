Суд вернул в полицию дело против Дудя о пропаганде наркотиков

Зюзинский суд Москвы вернул в полицию дело об административном правонарушении о пропаганде наркотиков в отношении журналиста Юрия Дудя.

Дело было возвращено еще 11 июня "на доработку", сообщает РИА Новости.

Напомним, административное дело было возбуждено по инициативе главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной. По ее словам, психолингвистические судебные экспертизы, проведенные в рамках административного дела, подтвердили факты пропаганды наркотиков в двух интервью блогера. Речь идет об интервью с украинским блогером Ивангаем и с рэпером Моргенштерном.

По статье КоАП РФ - "Пропаганда наркотических средств с использованием интернета" - Дудю грозит штраф до 1,5 миллионов рублей.