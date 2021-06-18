Ежедневная статистика covid-зараженных свердловчан впервые за три месяца превысила отметку в 150

На Среднем Урале зарегистрировано 153 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по региону. Показатель свыше 150 зафиксирован впервые за почти три месяца. Последний раз 152 зараженных было выявлено 22 марта, после чего ежедневная статистика пошла на убыль.

44 из новых заболевших являются жителями Екатеринбурга. На данный момент общее число фиксированных случае в Свердловской области - 91 тыс. 435. 305 человек находится в тяжелом состоянии, 159 из которых наблюдаются в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 132 – подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней тяжести протекает болезнь у 1 тыс. 540 зараженных.

Накануне также было выписано 144 человека, пополнив статистику до 85 тыс. 269 оправившихся от COVID-19 свердловчан. К сожалению, медики продолжают фиксировать и смерти среди больных коронавирусом. Зарегистрировано 13 новых случаев. Общее число скончавшихся – 3 тыс. 649.

Ежедневное число новых зараженных коронавирусом свердловчан снова начало расти. После продолжительного периода стабильности до 100 человек, за последнюю неделю их количество возросло уже до 153.