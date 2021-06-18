Эксперт по биооружию заявил о рисках обязательной вакцинации

Принудительная вакцинация всех работающих, которую ввели в ряде регионов, может привести к непредвиденным последствиям. Об этом заявил "Красной весне" эксперт по химическому и биологическому оружию, бывший член комиссии ООН по биооружию Игорь Никулин.

Он отметил, что вакцины из-за спешки так и не прошли всех положенных испытаний, в частности на хроническую токсичность, и это грубейшее нарушение всех регламентов. Побочные эффекты и долгосрочные последствия не исследованы. Формально вакцины сейчас проходят третью стадию клинических испытаний.

Ранее в профсоюзе такси назвали отстранение невакцинированных от работы геноцидом.