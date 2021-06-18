Центральноафриканцы высоко оценили работу российских инструкторов в республике

Граждане Центральноафриканской Республики благодарны российским специалистам, работающим в стране. Об этом говорится в комментариях на странице агентства Afrique Media в Facebook.

Ранее журналисты опубликовали интервью официального представителя российских инструкторов в ЦАР, главы Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова.

Комментаторы выразили надежду, что сотрудничество между Москвой и Банги продолжится, поскольку все успехи центральноафриканской армии связаны с россиянами. Российские специалисты, которых на Западе связывают с «ЧВК Вагнера», занимаются подготовкой местных военных. Это позволило африканской стране укрепить вооруженные силы и разгромить действовавших в стране боевиков.

«Население Центральноафриканской Республики не перестанет благодарить Россию за военно-техническую помощь», – написал комментатор.

До недавнего времени большая часть ЦАР контролировалась вооруженными группировками. Радикалы захватили города, а также нарушили транспортное сообщение между ними. Боевики воспользовались тем, что правительственные силы были практически беспомощны и не могли дать отпор.

Центральноафриканское руководство запросило помощь у россиян. По договоренностям между сторонами и по согласованию с СБ ООН в Банги прибыли российские инструкторы. В кратчайшие сроки им удалось подготовить местных силовиков к эффективной борьбе с бандформированиями.