Ural Music Night подарит Екатеринбургу собственное вино

Музыкальный фестиваль Ural Music Night, ежегодно проходящий в Екатеринбурге, как оказалось способен подарить горожанам не только хорошую музыку и настроение, но и собственную коллекцию вин.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фестиваля, созданием капсульной коллекции благородного напитка они занимались вместе с Центром энологии Chateau Tamagne. Дизайн этикетки разработало Рекламное агентство "Восход".

"В "Ночь Музыки" весь город звучит и бродит, как благородный напиток: больше 100 сцен, тысячи исполнителей, десятки стилей – Екатеринбург переливается всеми оттенками музыки. Успейте почувствовать вкус и атмосферу праздника, который создан Екатеринбургом, его жителями и гостями города", - обращаются к участникам фестиваля организаторы.

В лимитированную коллекцию вошли четыре сорта вин: сухое белое Мюллер-Тургау, сухое красное Каберне Совиньон, терруарное сухое розовое Цвайгельт и Игристое белое брют из винограда сортов Пино Блан, Бианка, Алиготе и Мускат. Каждое из них уже доступно в лучших ресторанах, кафе, барах и винотеках города.

"Идея витала в воздухе давно. Мы еще в прошлом году хотели это сделать, но коронавирус нам не дал. В этом году мы наконец-то собрались. Всегда хотелось, чтобы у фестиваля был собственный напиток. Вода у нас есть – это наши партнеры "Святой источник", потому дублировать прохладительные напитки особого смысла нет. А вино – это напиток для спокойного, размеренного отдыха, есть благородные аристократические сорта, потому и решили остановиться на нем", - пояснили в пресс-службе.

О том сколько может стоить "музыкальное" вино сказать сложно, поскольку каждое из заведений закупает алкоголь по собственной цене. Именно поэтому стоимость бокала или целой бутылки может отличаться в зависимости от места продажи. Оценить напиток можно будет не только во время проведения фестиваля, но и в любое другое время.

напомним, что крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга в этом году пройдет в уральской столице в рамках covid-ограничений. Попасть на закрытые площадки будет возможно только по предварительной регистрации, а на некоторых участках будут работать мобильные пункты вакцинации от коронавируса.