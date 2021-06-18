Наталья Комарова заявила, что вакцинация в Югре останется добровольной

Вакцинация от новой коронавирусной инфекции в Югре остается добровольной. Такое заявление сегодня сделала губернатор Югры Наталья Комарова во время онлайн-эфира, посвященного охране здоровья, передает корреспондент Накануне.RU

"Обязательная вакцинация для каких-то отдельных групп населения вводится только по решению главного санитарного врача. В любых других вариантах это невозможно. Работодатели не вправе принимать иные решения на эту дату", - подчеркнула глава региона.

Однако она отметила, что работодатели могут принимать некие "локальные решения", которые определяют порядок допуска сотрудника к работе после отпуска или еще каких-то событий. Руководитель может потребовать с работников справку о наличии антител, или тест, который покажет, что сотрудник не болеет COVID-19.

"У нас еще есть возможность своевременно ответить на вызовы, не доводить ситуацию до более жестких, линейных решений, ограничивающих предпринимательскую экономическую деятельность", — добавила Комарова.

Отметим, что ранее власти автономного округа рассматривали возможность введения обязательной вакцинации. В частности, Наталья Комарова предлагала рассмотреть опыт Якутии, которая одой из первых предлагала сделать вакцинацию обязательной, однако впоследствии отказалась от использования термина "обязательная вакцинация", заменив его на "массовая". Против обязательной вакцинации выступал президент России Владимир Путин.

Но, тем не менее, ряд регионов, и, прежде всего Москва, сделал прививки от "ковида" обязательными для некоторых сотрудников.