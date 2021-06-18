«Кто вы, мистер Кашуба?»: Россотрудничество отдало важный госконтракт неизвестному микропредприятию

Деятельность Федерального агентства по делам соотечественников привлекла за последнее время значительное внимание СМИ, поскольку стало ясно, что широкая публика практически ничего не знает о работе Россотрудничества. Это не случайность — Счетная палата РФ признала организацию, которую возглавляет Евгений Примаков, одним из самых закрытых федеральных ведомств России.

Россотрудничество бережет свои тайны от российских граждан не меньше, чем крупнейшие силовые структуры России — даже Федеральная служба безопасности куда охотнее раскрывает свою «внутреннюю кухню» для посторонних. Ведомство Примакова расходует от 4 до 9 млрд рублей в год, при этом практически не делится информацией о своих планах и мероприятиях через официальные каналы. Единственное, что можно понять: ведомство сосредоточено на «продвижении русской культуры за рубежом» — в частности, в Русских домах по всему миру с помпой отмечали «День Пушкина». Остальные линии работы, такие как помощь соотечественникам за рубежом через правовые механизмы, остаются практически заброшенными.

Невидимый конгресс

В этих условиях одним из важнейших источников информации о деятельности Россотрудничества за рубежом стали данные тендеров на госконтракты, которые Федеральное агентство по делам СНГ продолжает размещать, не пытаясь оповестить об этом публику и не отчитываясь в режиме «открытого агентства». Не так давно данные на Едином портале госзакупок — который, в отличие от ведомства Примакова, публикует информацию вовремя и в полном объеме — дали СМИ информацию о том, что Россотрудничество планирует провести в Алма-Ате второй Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ» (первый такой конгресс с участием 150 делегатов прошел в декабре 2019 года в Минске).

Удивительно, но на сайтах Россотрудничества нет никакой информации о подготовке такого крупного и важного мероприятия в сфере языковой политики (это тем более болезненная тема, что Казахстан, избранный местом проведения конгресса, решил отказаться от кириллицы и постепенно выходит из сферы влияния русского языка).

Данные лота, начальная стоимость которого составила 4,5 млн рублей, примечательны: в рамках этой суммы организация малого бизнеса должна привезти в Алма-Ату сотню делегатов из десятка стран СНГ, обеспечить их комфортабельными гостиничными номерами, питанием и сувенирной продукцией. Уложиться в такую сумму практически невероятно — даже указанные в условиях аукциона прямые авиабилеты для 100 человек обойдутся значительно дороже, не говоря уже о гостиничных номерах «не дальше 1000 метров от места проведения конгресса» (которое остается неизвестным).

Другой странностью тендера стали сроки его проведения: на подачу заявок на участие в аукционе было выделено всего восемь дней — из них три нерабочих, включая День России. Однако, как следует из опубликованной на сайте госзакупок документации, успели найтись четыре претендента и 17 июня один из них выиграл этот тендер.

Кто вы, мистер Кашуба?

В «финал» аукциона под госконтракту Россотрудничества вышли два победителя, которые сумели предложить существенное снижение затрат.

Невероятно, но индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Кашуба смог предложить снижение затрат по госконтракту почти на четверть: его микропредприятие берется доставить 100 человек из стран СНГ в Алма-Ату, обеспечить их гостиницами, питанием и сувенирами всего за 3 377 250 рублей.

Судя по данным на портале госзакупок, контракт с ИП А. А. Кашуба еще не подписан, однако он уже выбран в качестве победителя и можно узнать, какой компании Россотрудничество доверило столь ответственную задачу.

Поиск в Интернете дает примечательную картину деятельности ИП Кашуба. Первую такую организацию Андрей Анатольевич зарегистрировал в Московской области еще в 1999 году.

В 2005 году это ИП было ликвидировано, однако ранее в марте 2004 года Андрей Кашуба создал ООО «Вайтвэб», которое занималось, судя по ОКВЭД «маркетинговыми исследованиями» и «производством фильмов». Уставной капитал организации составил минимальную сумму в 10 тысяч рублей — что является распространенным признаком фирм-однодневок, а свою деятельность оно вело из трехэтажного здания в Москве по адресу Бауманская, дом 44.

«Вайтвэб» просуществовал до июля 2016 года, а в марте 2020 года Андрей Кашуба зарегистрировал новое ИП с тем же ИНН 503200723278. ИП числится действующим микропредприятием, а в качестве адреса у него указано лишь «Москва».

В качестве основного рода деятельности возрожденное ИП Кашуба указало «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Впрочем, активный индивидуальный предприниматель готов заниматься еще аж 83 видами деятельности, в том числе оптовой торговлей самыми разными товарами, рекламной и физкультурно-оздоровительной деятельностью, упаковкой товаров, «производством деревянной тары» и «разведением прочих животных». Единственная область деятельности ИП Кашуба, которая может иметь минимальное отношение к доставке делегатов на международный конгресс в Алма-Ате, называется «деятельность туристических агентств» — однако непохоже, чтобы Андрей Анатольевич когда-либо этим занимался.

Так кто же такой индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Кашуба, которому Россотрудничество готово доверить доставку в Алма-Ату делегатов из стран СНГ и обеспечение их питания и проживания? Ни одна из организаций, связанных с ним, не имеет и не имела никакого отношения к проведению конгрессов или массовых мероприятий, ни у одной из этих организаций уставной капитал не превышал 10 тысяч рублей, ни об одной из них нет сведений в открытых источниках.

По какой же причине замначальника управления делами Россотрудничества Борис Лосиков, начальник отдела закупок Дмитрий Казанков и остальные участники комиссии единогласно сочли ИП Кашуба соответствующим требованиям закупки?

Ответа на этот вопрос у нас нет. Если считать, что члены комиссии Россотрудничества добросовестно и без злого умысла отдали предпочтение ИП А. А. Кашуба для обеспечения конгресса, можно предположить, что им известно о Кашубе что-то, что невозможно узнать из открытых источников. После подписания контракта Кашуба в течение 30 дней получит 30% от суммы — чуть больше миллиона рублей. На что пойдут эти бюджетные деньги, пока неясно.

Неутешительные выводы

Даже беглое изучение документации по госконтрактам Россотрудничества вызывает недоумение — ведомство Евгения Примаков заключает договора с никому не известными фирмами, не обладающими ни деловой репутацией, ни опытом в необходимой сфере. Объяснить это, не предполагая злого умысла или преднамеренной халатности, невозможно.

Пока работа Россотрудничества ведется подобным образом, невозможно ожидать, что деятельность Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников за рубежом и гуманитарному сотрудничеству будет соответствовать интересам России. Можно не сомневаться в том, что глубинный аудит возглавляемого Евгением Примаковым ведомства займет не один год и будет сопровождаться многочисленными скандалами, которые окончательно похоронят репутацию Россотрудничества.