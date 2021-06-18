18 Июня 2021
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Происшествия Крым
Затопление Ялты (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

Власти ввели в Ялте режим ЧС, въезд в город полностью закрыт

Администрация Ялты ввела режим ЧС на территории всего муниципального образования, сообщила глава города Янина Павленко.
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"С 10 часов утра на территории Ялты вводится режим чрезвычайной ситуации. Количество осадков за 11 часов составило более 90 мм. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. <…> Администрацией полностью перекрыт выезд/въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины и людей. Слава Богу, нет жертв", - сообщила Павленко в Facebook-обращении.

"Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, можем только надеяться на лучшее. Просим руководителей всех предприятий отправить по домам работников", - добавила глава города.

По словам Павленко, сейчас организовываются пункты для эвакуации людей. Расчищаются селевые потоки на трассе.

"В местах, где слабые сети, мы точечно будем отключать электроэнергию", - рассказала Павленко.

Затопление Ялты(2021)|Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

Ранее стало известно, что в некоторых поселках Большой Ялты уже отключено водоснабжение.

Также стало известно, что Павленко попросила помощи у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией.

Полуостров уже несколько дней накрыт проливными дождями, накануне самая критическая ситуация была в Керчи, сегодня там дела обстоят уже лучше.

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Теги: ялта, потоп, наводнение. режим чс, эвакуация, янина павленко



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Развитие сюжета:

Ранее 18.06.2021 13:06 Мск На помощь затопленной Ялте отправят военных из Черноморского флота

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