Власти ввели в Ялте режим ЧС, въезд в город полностью закрыт

Администрация Ялты ввела режим ЧС на территории всего муниципального образования, сообщила глава города Янина Павленко.

"С 10 часов утра на территории Ялты вводится режим чрезвычайной ситуации. Количество осадков за 11 часов составило более 90 мм. Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. <…> Администрацией полностью перекрыт выезд/въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины и людей. Слава Богу, нет жертв", - сообщила Павленко в Facebook-обращении.

"Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, можем только надеяться на лучшее. Просим руководителей всех предприятий отправить по домам работников", - добавила глава города.

По словам Павленко, сейчас организовываются пункты для эвакуации людей. Расчищаются селевые потоки на трассе.

"В местах, где слабые сети, мы точечно будем отключать электроэнергию", - рассказала Павленко.

Ранее стало известно, что в некоторых поселках Большой Ялты уже отключено водоснабжение.

Также стало известно, что Павленко попросила помощи у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией.

Полуостров уже несколько дней накрыт проливными дождями, накануне самая критическая ситуация была в Керчи, сегодня там дела обстоят уже лучше.