18 Июня 2021
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Общество Челябинская область
вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

Мэрия Челябинска просит привить от коронавируса сотрудников общепита и торговли

Администрация Челябинска рекомендует провести добровольную вакцинацию сотрудников организаций торговли, общественного питания и сферы услуг. Об этом говорится в письме управления по торговли и услугам мэрии города, которое опубликовала в Instagram владелица холдинга Showrest Group, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководству предприятий рекомендовано определить количество сотрудников, желающих привиться, и провести их вакцинацию.

"В случае выявления на предприятии очага заболевания, все непривитые и не переболевшие COVID-19 сотрудники будут отправлены управлением Роспотребнадзора на карантин", - говорится в письме.

Напомним, в регионе отмечен рост числа заболевших. При этом изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией. COVID-19 стали чаще болеть люди трудоспособного возраста.

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация,



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