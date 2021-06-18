Мэрия Челябинска просит привить от коронавируса сотрудников общепита и торговли

Администрация Челябинска рекомендует провести добровольную вакцинацию сотрудников организаций торговли, общественного питания и сферы услуг. Об этом говорится в письме управления по торговли и услугам мэрии города, которое опубликовала в Instagram владелица холдинга Showrest Group, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководству предприятий рекомендовано определить количество сотрудников, желающих привиться, и провести их вакцинацию.

"В случае выявления на предприятии очага заболевания, все непривитые и не переболевшие COVID-19 сотрудники будут отправлены управлением Роспотребнадзора на карантин", - говорится в письме.

Напомним, в регионе отмечен рост числа заболевших. При этом изменилась возрастная структура заболевших коронавирусной инфекцией. COVID-19 стали чаще болеть люди трудоспособного возраста.