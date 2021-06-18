18 Июня 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: vestnik.tripod.com

В Госдуму внесен законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков.

Проект предполагает изменить закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и ввести обязательную идентификацию зрителей на спортивных соревнованиях. Для этого будет введена "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - цифровой идентификатор зрителя. Предлогом для слежки названа безопасность государства и общества.

Мероприятия по обеспечению идентификации осуществляются единым оператором, которым станет Минцифры. Система идентификации болельщиков была создана и эксплуатировалась Минцифры во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Заверяется, что слежка будет вестись с соблюдением законодательства.

Два года назад в МВД выступили за внедрение слежки за болельщиками на постоянной основе. Это должно привести к уменьшению хулиганства.

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Теги: цифровизация, идентификация



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