В Госдуму внесен законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков

Правительство внесло в Госдуму законопроект о внедрении системы идентификации болельщиков.

Проект предполагает изменить закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и ввести обязательную идентификацию зрителей на спортивных соревнованиях. Для этого будет введена "персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования" - цифровой идентификатор зрителя. Предлогом для слежки названа безопасность государства и общества.

Мероприятия по обеспечению идентификации осуществляются единым оператором, которым станет Минцифры. Система идентификации болельщиков была создана и эксплуатировалась Минцифры во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Заверяется, что слежка будет вестись с соблюдением законодательства.

Два года назад в МВД выступили за внедрение слежки за болельщиками на постоянной основе. Это должно привести к уменьшению хулиганства.