18 Июня 2021
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Общество В России Крым
Затопление Ялты (2021) | Фото: facebook.com/pavlenkojp / Янина Павленко

Почти 1,4 тысячи человек эвакуировали в Крыму из зон подтопления

Спасатели эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек, в том числе 238 детей, сообщает ГУМЧС по республике.

В четырех пунктах временного размещения (ПВР) находится 155 человек, в том числе 39 детей.

Эвакуация населения в Керчи продолжается, там дополнительно развернуто два ПВР общей вместимостью 1,3 тыс. человек.

Напомним, из-за проливных дождей на полуострове и в других регионах юга России были подтоплены несколько населенных пунктов. В Крыму был введен режим ЧС.

Сегодня эпицентр ливневых дождей переместился с востока полуострова на южный берег. Ночью капитально подтопило всю Большую Ялту: и город, и небольшие поселки вроде Фороса. В Гаспре утром подтопило трансформаторную станцию, но затем воду отвели, а вот в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции.

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Теги: крым, потоп, эвакуация



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