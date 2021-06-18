Почти 1,4 тысячи человек эвакуировали в Крыму из зон подтопления

Спасатели эвакуировали из зон подтопления в Крыму 1 387 человек, в том числе 238 детей, сообщает ГУМЧС по республике.

В четырех пунктах временного размещения (ПВР) находится 155 человек, в том числе 39 детей.

Эвакуация населения в Керчи продолжается, там дополнительно развернуто два ПВР общей вместимостью 1,3 тыс. человек.

Напомним, из-за проливных дождей на полуострове и в других регионах юга России были подтоплены несколько населенных пунктов. В Крыму был введен режим ЧС.

Сегодня эпицентр ливневых дождей переместился с востока полуострова на южный берег. Ночью капитально подтопило всю Большую Ялту: и город, и небольшие поселки вроде Фороса. В Гаспре утром подтопило трансформаторную станцию, но затем воду отвели, а вот в Форосе из-за отключения электричества в санатории произошла остановка насосной станции.