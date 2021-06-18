18 Июня 2021
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Общество Москва
Мигранты в паспортно-визовом центре Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

Вакцинация мигрантов в Москве может начаться в начале июля – Собянин

Вакцинация мигрантов, работающих в Москве, начнется в начале июля, может быть, и раньше, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, общаясь с представителями ресторанного бизнеса.

Предприниматели на встрече с мэром отметили, что обеспечить вакцинацию 60% работников некоторым из них будет невозможно, потому что в части заведений 60% работников – это как раз трудовые мигранты.

"В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника V". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", - ответил Собянин.

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Теги: трудовые мигранты, вакцинация, общепит, сергей собянин



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