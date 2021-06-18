18 Июня 2021
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Заседание Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России (2021) | Фото: Накануне.RU

В ТПП РФ нашли в госбюджете 120 "свободных" триллионов на развитие государства

Председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза во время заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению конкурентоспособности экономики России сообщил, что "у нашей страны есть всё для процветания, не хватает только системной работы власти для того, чтобы эти ресурсы преображали государство", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Если в развитых странах один рубль инвестиций в основной капитал приводит к экономическому росту на 0,9%, то в России этот показатель составляет меньше 0,5%. Россия – удивительная страна. У нас есть всё: накопленные ресурсы в 120 трлн свободных руб., одни из лучших кадров в мире – если бы не наши вузы, вряд ли бы США и Европа смогли реализовать интереснейшие проекты, очень развитая наука, она, конечно, понесла потери, но остаётся фундаментальной. Но всё это не работает, поскольку превратилось в лоскуты", - сказал Гамза.

Часто власти не принимают системные решения, лишь давая "костыли" тем или иным отраслям или направлениям.

"У нас нет практически ни одной национальной сквозной программы, как делается во всём мире. Когда мы начнём принимать не отдельные решения, а вводить сквозные программы по прорывным технологиям, сферам, где мы можем быть лучшими в мире, Россия быстро добьётся результата. У нас есть всё необходимое. Без организующей роли государства, формирования программы вряд ли мы быстро добьёмся успеха. Стратегию развития пишут на три года. Что это за стратегия такая? Потом просто даты переставляют. Нужно переходить к проектному управлению с чёткими целями, и не важно, что случится в мире – COVID ли, изменения ли цен. Только при таком подходе мы добьёмся успеха", - сказал Гамза.

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Теги: Владимир Гамза, ТПП РФ



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