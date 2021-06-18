Ural Music Night в Екатеринбурге пройдет, но с коронавирусными ограничениями

Крупнейший музыкальный фестиваль Екатеринбурга Ural Music Night в этом году пройдет в уральской столице в рамках covid-ограничений. Об этом сообщил директор фестиваля Евгений Горенбург после обсуждения вопроса с вице-губернатором Павлом Крековым.

В пресс-службе "Ночи музыки" Накануне.RU подтвердили, что дабы массовое мероприятие состоялось в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации, должны быть введены определенные ограничения.

Попасть на закрытые площадки будет возможно только по предварительной регистрации, которая будет открыта на официальном сайте с 21 июня. При этом количество открытых площадок будет увеличено.

Помимо обеспечения гостей и жителей уральской столицы на всех площадках масками и санитайзерами, на четырех участках – Октябрьской площади, в парке Маяковского, у памятника Татищеву и де Геннину на Плотинке и в Ельцин Центре будут работать мобильные пункты вакцинации от COVID-19.

Услышать, как звучит Екатеринбург в самую жаркую ночь в году можно будет 25 июня. Вчера Евгений Горенбург заявил корреспонденту Накануне.RU, что музыкальный праздник состоится, однако на данный момент власти не дали точного ответа.