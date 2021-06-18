18 Июня 2021
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сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, танцы (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

В Челябинске отменили Сабантуй из-за коронавируса

В Челябинске отменили проведение праздника "Сабантуй" в городских парках из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Мероприятия должны были пройти 19 июня в Саду Победы, 26 июня в парке "Металлург" и 27 июня в парке Гагарина.

"Запланированный ранее культурно-спортивный праздник "Сабантуй" переносится на неопределенный срок", - сообщили Накануне.RU в пресс-служба мэрии города.

Ранее было принято решение не проводить в 2021 году Ильменский фестиваль. Бажовский фестиваль перенесли на более поздний срок с возможностью последующей отмены.

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Теги: Сабантуй, коронавирус,



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