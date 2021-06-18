Под Челябинском сожгут 65 тыс. тонн нефтесодержащих отходов

Рядом с полигоном ТБО в Полетаево под Челябинском будет сожжено 65 тыс. тонн нефтезагрязненных грунтов, вывезенных из Златоуста. Исполнителем контракта станет местное ООО "Экосистема".

Как сообщает в своем телегам-канале депутат Центрального района Челябинска Елена Вахтина, весной компания получила лицензию на обезвреживание нефтесодержащих отходов путем их сжигания. Обезвреживать все отходы будут на земельном участке, который расположен рядом с полигоном ТБО Полетаевского сельского поселения. Стоимость работ составит 168,7 млн руб.

"Нефтесодержащие отходы, привезенные из Златоуста, горой будут лежать на площадке обезвреживания, расположенной рядом с людьми, при этом никак не оборудованной, нефть дождем и снегом будет вымываться из этих отходов, загрязнять почву и поверхностные и грунтовые воды", - отмечает Елена Вахтина.