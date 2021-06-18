18 Июня 2021
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Общество В России
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия может открыть авиасообщение с Турцией с 1 июля

Оперштаб по борьбе с коронавирусом рассматривает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля, сообщает Forbes.

Такое решение может быть принято из-за перегруженности российских курортов, заявили изданию источники.

По их данным, на фоне увеличения числа заболевших представляется более безопасным возобновить перелеты в Турцию.

Ранее Ростуризм предупредил, что Черноморское побережье перегружено на фоне наплыва отдыхающих и дефицита качественных отелей. В условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение.

Напомним, Турция стала недоступна для туристов с 15 апреля из-за плохой эпидемиологической ситуации. Туроператорам пришлось аннулировать туры и переносить даты путевок, купленных туристами. Сообщалось, что турецкая сторона предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы.

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Теги: турция, россия, авиасообщение



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