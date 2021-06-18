18 Июня 2021
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сабантуй, логотип, нижневартовск (2021) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Федеральный Сабантуй, который сегодня стартует в Нижневартовске, будет транслироваться онлайн

В Нижневартовске сегодня заканчиваются последние приготовления к проведению XXI Федерального Сабантуя. Среди участников и гостей мероприятия - губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василь Шайхразиев, представители нижневартовской общественной национальной организации «Мирас».

Одним из первых мероприятий станет возложение цветов к памятнику Мусе Джалилю – Герою Советского Союза, военному корреспонденту, татарскому поэту, воспевшему свободу и мужество.

Церемония открытия XXI Федерального Сабантуя состоится 18 июня на сцене Дворца искусств. Для гостей и участников мероприятия выступят творческие коллективы Нижневартовска, а также артисты государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Во время церемонии состоится передача символа Федерального Сабантуя представителям Ульяновской области, где праздник состоится в 2022 году.

сабантуй, нижневартовск, самотлорские ночи 2021, логотип(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Нижневартовска

Наблюдать за мероприятием все желающие смогут в сети Интернет. Для этого создан специальный YouTube-канал, где в 18 часов начнется трансляция церемонии в прямом эфире.

А завтра, 19 июня в 12 часов на специальном YouTube-канале состоится трансляция в прямом эфире открытия соревнований по национальной борьбе «Корэш». Планируется, что за победу поборются около 60 участников.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска, все мероприятия будут проводиться, учитывая эпидемиологическую обстановку, учетом строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.

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Теги: федеральный сабантуй, онлайн-трансляция, нижневартовск, борьба корэш



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