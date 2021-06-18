Машинист грузового поезда обнаружил труп без головы под Екатеринбургом

Сегодня под Екатеринбургом на перегоне Исток - Косулино был обнаружен труп неизвестного мужчины с отрезанной головой. Об этом Накануне.RU сообщили в уральской транспортной прокуратуре.

Несмотря на то, что тело имеет признаки железнодорожного травмирования, точную причину смерти еще представит выяснить. Наткнуться на страшную находку не повезло машинисту грузового поезда № 3802.

"С целью координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал Свердловский транспортный прокурор", - сообщили в прокуратуре.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Органом расследования проводится доследственная проверка.