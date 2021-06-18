В регионах Сибири ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19

В регионах Сибири ужесточили ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Так, в Красноярском крае с 19 июня приостановят работу детские развлекательные центры и игровые комнаты в торговых центрах. Фуд-корты в ТРЦ смогут работать только на вынос или на доставку заказов. Также в регионе усилят контроль за соблюдение масочного режима.

17 июня власти Тывы и Хакасии также сообщили о возвращении ряда ограничений в связи с COVID-19 до 13 июля. Они касаются, в частности, культурно-массовых мероприятий.

12 июня губернатор Иркутской области подписал указ, согласно которому запрещаются развлекательные, досуговые мероприятия, кроме концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков - они должны проводиться с соблюдением всех эпидемиологических ограничений. Спортивные и физкультурные состязания будут проходить без зрителей.