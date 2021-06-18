Путин отклонил одобренный Госдумой законопроект об ответственности СМИ за распространение фейков

Владимир Путин наложил вето на одобренный Госдумой законопроект об ответственности СМИ за распространение фейков, передает РБК. Документ вернется на рассмотрение в парламент, причем решать, что с ним делать, будет уже новый состав – 19 сентября состоятся выборы в Госдуму.

Суть законопроекта состоит в возложении ответственности на СМИ за цитирование ложных сведений из другого СМИ, если нельзя установить главного редактора и вообще СМИ – источник сообщения. Авторы законопроекта – "единороссы" Сергей Боярский и Евгений Ревенко – говорили, что журналисты могут просто придумать несуществующее СМИ, сослаться на него и, таким образом, распространить фейк.