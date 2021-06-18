За сутки в Челябинской области подтверждено 98 случаев COVID-19

В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе у 98 человек выявили COVID-19, семь пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 64 тыс. 612 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 59 заболевших. За сутки выписаны 108 человек, всего в регионе выздоровели 59 тыс. 562 пациента.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло семь человек.