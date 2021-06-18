На Урале горит заповедник "Денежкин камень"

В уральском заповеднике "Денежкин камень" в результате удара молнии произошел пожар. Огонь был обнаружен сегодня в 6.00 и на данный момент площадь горения составляет 6,2 га.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе заповедника, место возгорания то же, что и в прошлом году - Вересовый Увал. Из-за труднодоступной горной местности, куда в принципе сложно добраться из-за подъема в несколько км, тушение затягивается. Осложняет ситуацию и сухая погода, ветер, а также наличие единственного ближайшего источника воды – реки Сосьвы, расположенной в нескольких км от очага возгорания.

На данный момент на месте работает девять сотрудников заповедника, которые прокладывают минерализованную полосу.

"Сейчас это самое важное, потому что надо сдержать огонь, чтобы он дальше не распространялся. То есть они лопатами вручную снимают верхний слой всего того, что горит. Сухая трава, листья – все снимают до корней, до земли, чтобы дальше не горело", - пояснил пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян.

По его словам, уже сегодня вечером на тушение пожара планирует прибыть 10 сотрудников МЧС, а также 12 человек уральского и шесть человек федерального отрядов Авиалесоохраны. При этом "Денежкин камень" ждет помощи и со стороны волонтеров для обслуживания полевого лагеря и прокладки минерализованной полосы.

На данный момент, по словам Карапетяна, для тушения огня вертолет не требуется и, вполне вероятно, люди смогут справиться с возгоранием своими силами.

Напомним, что про крупный природный пожар, который произошел прошлым летом в уральском заповеднике, сняли документальный фильм. Пожар в "Денежкином камне" тушили с июля по август. Площадь возгорания составила 120 га.

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