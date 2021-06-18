18 Июня 2021
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С 21 июня в Москве отменяется режим нерабочих дней

Мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, отменяющий с 21 июня так называемый режим выходных дней.
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Тем не менее, до 29 июня продлевается запрет на работу фудкортов, игровых и детских комнат, зоопарков. Услуги общественного питания не будут предоставляться с 23 до 6 часов.

Также запрещаются зрелищно-развлекательные мероприятия в ночных клубах, барах, дискотеках и караоке. Запрещается посещение детских и спортивных площадок, беседок (за исключением скамеек).

Все концертные, спортивные мероприятия с аудиторией более 1 тыс. человек запрещены.

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Теги: москва, нерабочие дни, ограничения, сергей собянин



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