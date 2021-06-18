СМИ сообщили об аресте имущества "крабового короля" на 3,5 млрд

Во Владивостоке арестованы здания и земельные участки, принадлежащие "крабовому королю" Олегу Кану, об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Под арест попали здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков, офисные помещения, более 476 тысяч акций АО "Торговый дом Владивостокский ГУМ".

Рыночная стоимость арестованных активов может составить более 3,5 миллиарда рублей.

В феврале 2020 года дальневосточный бизнемен был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Его компании - "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс" - подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн рублей, говорилось в постановлении суда от 30 марта.

Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке.

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