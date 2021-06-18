18 Июня 2021
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Общество Москва
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Собянин объявил об открытии в Москве "бесковидных" ресторанов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале работы "бесковидных" ресторанов с завтрашнего дня. По его словам, решение о таком формате было принято после встречи с представителями отрасли.
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"Главный санитарный врач принял решение об обязательной вакцинации работников общепита, но, понятно, что это – длительный процесс: полтора-два месяца. А нам нужно, чтобы кафе и рестораны могли и сегодня продолжать работать. Но при этом – обеспечивая максимальную безопасность посетителей. В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", - пишет Собянин в своем блоге.

"У нас есть пара идей. Например, сделать рестораны зоной, свободной от COVID. Что мы подразумеваем? Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений. Это предложение уже реализовано во многих европейских странах, в Венгрии, в Израиле. Так можно сделать. Но здесь, конечно, есть определенное "но". Самое простое решение – сделать допуск только вакцинированным. С переболевшими сложнее – надо брать кровь, проводить ИФА-тестирование. Это и технологически, и психологически непростая задача", - рассуждает мэр.

Он повторил, что для полной вакцинации работников общепита потребуется время. На этот период в "бесковидных" заведениях для посещения будут просить QR-код, подтверждающий вакцинацию. Скачать его можно будет на портале госуслуг.

"За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", - пишет мэр. Он добавил, что для детей сделают исключение – им можно будет приходить с детьми без каких-либо удостоверяющих документов.

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Теги: сергей собянин, вакцинация, бесковидные рестораны



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