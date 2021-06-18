Годовая задолженность: более ста медиков госпиталя Тетюхина просят Мишустина вернуть коронавирусные доплаты

Сотрудники госпиталя имени Тетюхина Нижнего Тагила просят премьер- министра Михаила Мишустина помочь им с возвратом коронавирусных выплат. Более ста работников Уральского клинического лечебно – реабилитационного центра заявили, что на протяжении 2021 года они оказывали лечение пациентов, больных COVID – 19, но при этом не получили дополнительны выплат. Данное письмо оказалось в распоряжении нашей редакции.

Примечательно, что медики ждут своих надбавок уже второй год, а свердловский минздрав присылает лишь отписки.

«Областной Минздрав немотивированно и безосновательно отказывает нам в самом праве на получение субсидий на дополнительные выплаты за 2020г, предусмотренные Указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2020 года. Все расчеты по суммам региональных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку своевременно предоставлены работодателем в минздрав области, с этими расчетами мы полностью согласны. Наши неоднократные обращения в органы исполнительной власти Свердловской области и органы прокуратуры оказались безрезультатными, а по форме реагирования формальными бессодержательными отписками», - гласит текст обращения.

Напомним, что на днях руководство клиники обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и учреждение и посодействовать в выделении квот для оказания помощи пациентам.

Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", учредителем которой является правительство Свердловской области, подала иск в суд в адрес госпиталя на 1,4 млрд руб. Истец пытается взыскать средства, которые, как он утверждает, были выданы госпиталю со стороны КРСУ в качестве госзайма на строительство, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства.