18 Июня 2021
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Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр (УКЛРЦ) им. В.В. Тетюхина в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Годовая задолженность: более ста медиков госпиталя Тетюхина просят Мишустина вернуть коронавирусные доплаты

Сотрудники госпиталя имени Тетюхина Нижнего Тагила просят премьер- министра Михаила Мишустина помочь им с возвратом коронавирусных  выплат. Более ста работников Уральского клинического лечебно – реабилитационного центра  заявили, что на протяжении 2021 года они оказывали лечение пациентов, больных COVID – 19, но при этом не получили  дополнительны выплат. Данное письмо оказалось в распоряжении нашей редакции.

Примечательно, что медики ждут своих надбавок уже второй год, а свердловский минздрав присылает лишь отписки.

«Областной Минздрав немотивированно и безосновательно отказывает нам в самом праве на получение субсидий на дополнительные выплаты за 2020г, предусмотренные Указом Губернатора Свердловской области от 18 июня 2020 года. Все расчеты по суммам региональных выплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку своевременно предоставлены работодателем в минздрав области, с этими расчетами мы полностью согласны. Наши неоднократные обращения в органы исполнительной власти Свердловской области и органы прокуратуры оказались безрезультатными, а по форме реагирования формальными бессодержательными отписками», - гласит текст обращения.

Напомним, что на днях руководство клиники обратилось  к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить и учреждение и посодействовать в выделении квот для оказания помощи пациентам.

Недавно "Корпорация развития Среднего Урала", учредителем которой является правительство Свердловской области, подала иск в суд в адрес госпиталя на 1,4 млрд руб. Истец пытается взыскать средства, которые, как он утверждает, были выданы госпиталю со стороны КРСУ в качестве госзайма на строительство, плюс проценты. Возведение медучреждения велось по принципу частно-государственного партнерства.

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Теги: Госпиталь Тетюхина, Нижний Тагил, Владимир Путин, Михаил Мишустин



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