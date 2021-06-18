18 Июня 2021
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Рэпер Алишер Моргенштерн. (2021) | Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн подал в украинский суд, требуя отменить запрет на въезд

Российский рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) подал иск в Окружной административный суд Киева, требуя отменить запрет на въезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Рэпер подал иск к СБУ относительно внесения его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Он просит признать действия СБУ противоправными и отменить последний приказ Минкульта об обновлении "черного списка", который был расширен на основании обращения СБУ по поводу включения туда его персоны.

Весной рэперу был запрещен въезд в республику на основании пропаганды наркотиков, культа насилия и жестокости. Он попал в "черный список" лиц, угрожающих украинской нацбезопасности. При этом в июне у него были запланированы три концерта на Украине.

Судебный процесс может быть любопытным и даже скандальным. Дело в том, что Моргенштерн не ездил в Крым и не нарушал каких-то украинских законов, во всяком случае, об этом не сообщалось. А СБУ в письме Минкульту сообщила об угрозе нацбезопасности без указания конкретных оснований. Когда же в СБУ поступил запрос от СМИ озвучить результаты экспертизы песен и публичных выступлений рэпера, то СБУ это сделать отказалась, сославшись на секретность. Не исключено, что никакой экспертизы вовсе не было, а украинские власти оперативно запретили Моргенштерну въезд в страну, зная, что у него там скоро концерты. Похоже, что русскоязычность пугает Киев больше, чем пропаганда наркотиков. И главным в запрете въезда рэперу было все же первое, а второе - предлогом.

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Теги: моргенштерн, Украина



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