18 Июня 2021
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Общество Челябинская область
автобусы, Челябинск, (2017) | Фото: пресс-служба администрации Челябинска

В бюджет Челябинской области поступили 2,3 млрд рублей на закупку экологичных автобусов и трамваев

Бюджет Челябинской области на 2021 год и плановый период пополнился на 2,3 млрд рублей. Средства поступили из федерального бюджета и будут направлены на закупку экологичных видов транспорта для Челябинска и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области.

"Улучшение экологической ситуации региона - это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта "Экология" в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах", - отметил губернатор Алексей Текслер.

Текслер, трамвай УКВЗ(2019)|Фото: Накануне.RU

На заседании Законодательного собрания Челябинской области законопроект представил министр финансов региона Андрей Пшеницын. Он отметил, что средства пойдут на мероприятия по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Это дополнительные целевые средства, предназначенные для конкретных расходов. Речь идет о реализации мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В частности, о замещении транспортных средств низкого экологического класса новыми газомоторными автобусами и новыми трамваями", - сообщил он.

Челябинск получит 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн рублей на приобретение десяти трамваев.

Депутаты внесение изменений в главный финансовый документ региона поддержали.

Отметим, что регион смог получить федеральные средства благодаря активной позиции губернатора Алексея Текслера. Он прорабатывал этот вопрос на федеральном уровне: представлял программу улучшения качества атмосферного воздуха в крупнейших городах области на Всероссийском экологическом форуме "Чистая страна", проводил встречи с представителями федеральных властей.

"Благодаря активной позиции и работе губернатора Челябинской области Алексея Текслера область получила дополнительно свыше 2 млрд рублей. Это значительный вклад в борьбу за экологию в Челябинской области и развитие транспорта, потому что из этих денег большая доля идет на приобретение автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, часть денег идет на приобретение трамваев для Магнитогорска. Мы получим и новый транспорт, и воздух у нас станет чище", - отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.

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Теги: автобус, трамвай, Алексей Текслер, бюджет,



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