В бюджет Челябинской области поступили 2,3 млрд рублей на закупку экологичных автобусов и трамваев

Бюджет Челябинской области на 2021 год и плановый период пополнился на 2,3 млрд рублей. Средства поступили из федерального бюджета и будут направлены на закупку экологичных видов транспорта для Челябинска и Магнитогорска, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Челябинской области.

"Улучшение экологической ситуации региона - это комплексная задача, над решением которой мы совместно с федеральной властью постоянно работаем. И экологически чистый общественный транспорт - крайне актуальный вопрос для наших промышленных городов. Газомоторные автобусы для Челябинска и новые трамваи для Магнитогорска - реальный вклад Нацпроекта "Экология" в постоянное улучшение чистоты воздуха в наших городах", - отметил губернатор Алексей Текслер.

На заседании Законодательного собрания Челябинской области законопроект представил министр финансов региона Андрей Пшеницын. Он отметил, что средства пойдут на мероприятия по снижению совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Это дополнительные целевые средства, предназначенные для конкретных расходов. Речь идет о реализации мероприятий, направленных на снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В частности, о замещении транспортных средств низкого экологического класса новыми газомоторными автобусами и новыми трамваями", - сообщил он.

Челябинск получит 1,9 млрд рублей для покупки 150 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, Магнитогорск – 400 млн рублей на приобретение десяти трамваев.

Депутаты внесение изменений в главный финансовый документ региона поддержали.

Отметим, что регион смог получить федеральные средства благодаря активной позиции губернатора Алексея Текслера. Он прорабатывал этот вопрос на федеральном уровне: представлял программу улучшения качества атмосферного воздуха в крупнейших городах области на Всероссийском экологическом форуме "Чистая страна", проводил встречи с представителями федеральных властей.

"Благодаря активной позиции и работе губернатора Челябинской области Алексея Текслера область получила дополнительно свыше 2 млрд рублей. Это значительный вклад в борьбу за экологию в Челябинской области и развитие транспорта, потому что из этих денег большая доля идет на приобретение автобусов на газомоторном топливе для Челябинска, часть денег идет на приобретение трамваев для Магнитогорска. Мы получим и новый транспорт, и воздух у нас станет чище", - отметил председатель ЗСО Владимир Мякуш.