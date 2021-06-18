18 Июня 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: www.interfax.by

В РЭО назвали товары и упаковку из пластика, которые предлагается запретить в России

Российский экологический оператор (РЭО) определил одноразовые товары и элементы упаковки, которые предлагается запретить в России. Окончательный список будет утверждаться совместно с Минприроды и Минпромторгом, передает РИА Новости.

Пластиковые или композитные товары, которые сейчас широко применяются в обиходе, предлагается заменять разлагаемыми и более экологичными. Например, ватные палочки на пластиковой основе предлагается заменить палочками из дерева или бумаги, а упаковку для яиц делать не из полистирола, а из пульперкартона и т.д.

Большая часть списка РЭО – различная упаковка. Например, многокомпонентные контейнеры для консервов, напитков, пакеты для напитков в виде кувшинов. Но есть и непосредственно пластиковые товары: одноразовая посуда, композитные тубы для зубной пасты и крема и т.д.

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Теги: рэо, пластик, запрет, одноразовая посуда, уапковка



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