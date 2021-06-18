18 Июня 2021
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Экономика Алтайский край
поле, сельское хозяйство, алтайский край (2021) | Фото: altairegion22.ru

Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по производству муки и крупы

Губернатор Алтайского края  Виктор Томенко рассказал об итогах работы сельского хозяйства региона за 2020 год на заседании коллегии Минсельхоза России. 

Несмотря на все сложности, алтайские аграрии по итогам работы в 2020 году показали хороший результат. Зерновых собрано в объеме почти 4 миллиона тонн. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов России по производству муки, крупы, зерновых продуктов для завтрака, сыра и сухой сыворотки, занимает второе место по производству сливочного масла. Уровень самообеспечения региона зерном, молоком и мясом значительно превышает порог, установленный в Доктрине продовольственной безопасности России. Поэтому около 80% производимых в крае продуктов питания вывозят за его пределы, Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Алтайского края.

«За последние три года экспорт продукции АПК увеличили почти в два раза, расширив географию поставок до 59 стран. По итогам прошлого года нам удалось перевыполнить план по объему экспорта продукции АПК почти на 37%, достигнув показателя порядка 350 миллионов долларов США. Наш стратегический приоритет - увеличить объемы поставок продукции с высокой добавленной стоимостью», - заявил Виктор Томенко.

виктор томенко, алтайский край(2021)|Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Глава региона также отметил, что посевные работы в крае завершились в оптимальные сроки. Посевная площадь составила порядка 5 миллионов 200 тысяч гектаров. Яровой сев провели на площади 4 миллиона 500 тысяч гектаров, что соответствует намеченным плановым показателям.

сельское хозяйство(2014)|Фото: Накануне.ru

Виктор Томенко также напомнил, что 23-24 июня в Алтайском крае состоится агропромышленный форум «День сибирского поля - 2021».

Министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев поблагодарил Губернатора Виктора Томенко, возглавляющего комиссию Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Сельское хозяйство», за эффективную работу этого органа.

 

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Теги: виктор томенко, алтайский край, сельское хозяйство, мука, аграрии, минсельхоз



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