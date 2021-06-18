"Противостояние с элементами сотрудничества": что показала встреча президентов России и США

В Женеве прошла первая полноформатная встреча президентов России и США. Владимир Путин общался с Джо Байденом 4,5 часа. Лидеры стран договорились начать консультации по стратегической стабильности и подтвердили приверженность принципу, по которому в ядерной войне не может быть победителей. В вопросе Белоруссии президенты констатировали противоположность позиций, а решение конфликта в Донбассе отнесли к соблюдению сторонами минских договоренностей, которые все интерпретируют по-своему. Встреча еще раз доказала, что отношения России и США — это противостояние с элементами сотрудничества, считают эксперты.

Прежнему президенту США — Дональду Трампу — на решение встретиться с Путиным потребовалось полтора года. Джо Байден познакомился и лично переговорил с российским лидером спустя полгода после своего избрания. Несмотря на брошенную американским президентом реплику об "убийце Путине" в майском телеинтервью, общение прошло на конструктивной ноте: вместо ожидаемых обмен угрозами на встрече произошел обмен мнениями и даже были достигнуты некоторые договоренности.

Одной из них стало согласие США на то, чтобы включить в тематику дальнейших консультаций проблему кибербезопасности, заметил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Традиционно США негативно относились к идее совместной рабочей группы в этой сфере. Американская позиция состояла в том, что россияне вмешиваются в их дела с помощью кибероружия", — напомнил Кортунов.

Не исключено, что смягчившуюся позицию Байдена раскритикуют в Вашингтоне, добавил он.

Однако остался ряд вопросов, по которым Россия и США не смогли и не смогут договориться.

"Для Байдена было важно поставить вопрос о судьбе Навального, об Украине. Понятно, что рассчитывать на единство позиций в этих вопросах нельзя и в будущем не придется, — прокомментировал Андрей Кортунов. — Встреча не изменила того фундаментального факта, что наши отношения были, остаются и будут оставаться отношениями преимущественного соперничества и конфронтации, но элементы сотрудничества в них присутствуют".

Встреча лидеров России и США может стать первым шагом для снижения издержек неконтролируемого противостояния двух стран и рисков эскалации, с ними связанных, заметил эксперт. Получилось ли сделать этот шаг, мы узнаем в течение 3-6 месяцев по тому, будут ли созданы рабочие группы России и США, посвященные решению затронутых вопросов.

От встречи Путина и Байдена мало кто ожидал кардинального изменения повестки. Главное — сам факт встречи, личное знакомство и беседа, заметил директор Института США и Канады РАН, член РСМД Валерий Гарбузов.

"Не надо воспринимать эту встречу, как встречу, которая решила все проблемы, ее следует воспринимать, как старт для начала диалога, консультаций, переговоров и процесса, который может привести, а может не привести к частичному разрешению всех вопросов", — сказал он.

Одним из разрешенных вопросов может стать возобновление работы посольств.

"Возвращение послов – важное, необходимое, но недостаточное условие для восстановления полномасштабных дипломатических отношений", — согласился Андрей Кортунов.

Между тем, нужно помнить, чем закончилась встреча Путина с Трампом: президенты достигли договоренностей, которые впоследствии не вылились ни во что, напомнил Валерий Гарбузов. Эксперт понадеялся на то, что результатом саммита может станет превращение нерегулируемой конфронтации стран в регулируемую.

Когда Байден вступил на президентский пост, то в первые же дни работы подверг ревизии наследие Трампа, пустив под откос многие его решения. Однако американско-российские отношения в их число не попали, заметил Гарбузов.

"Администрация Байдена внесла серьезную коррективу, которая состоит в новом отношении к России — избирательное сотрудничество. Я думаю, это очень хорошая зацепка. Россия может проводить политику избирательного сотрудничества в какой-то сфере, например, контроле за вооружениями, а потом расширить это сотрудничество на другие сферы", — отметил эксперт.

Встреча Путина и Байдена очертила границы дозволенного для обеих сторон. Но границы эти шире не стали: до отмены санкций еще далеко, заметил программный директор РСМД, доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.

Никаких санкций отменяться не будет, к этому предпосылок нет. Ряд санкций, которые существуют в форме указов президента, как-то можно отменить, но значительный объем санкций зафиксирован в законодательстве, их можно приостановить, но не отменить", — подчеркнул Иван Тимофеев.

Так было, например, в отношении Северного потока: Байден приостановил действие этого закона.

Кроме того, встреча лидеров России и США расширит диалог Москвы с Евросоюзом.

"Нашим коллегам в Германии, Франции и Италии будет психологически легче выдвигать инициативы и новые форматы взаимодействия, чем до встречи", — считает Андрей Кортунов.

Последующее после саммита оздоровление отношений России и США положительно скажется на европейском сотрудничестве, согласился Валерий Гарбузов.

"Санкции исходили от США, но сам процесс размывания санкций начнется в Европе, признаки этого уже есть, потому что ропот идет от европейских стран. Европа будет мягко оказывать давление на США", — предположил эксперт.

Между тем, в отношениях России с НАТО мало что изменится после одной только встречи с Байденом. Хотя включение Украины и Грузии в альянс маловероятно, оно все же возможно, и это будет негативно воспринято российским руководством, пояснил Гарбузов.

Что касается украинского вопроса — конфликта в Донбассе — эта тема также была затронута на встрече. Лидеры стран согласились с тем, что здесь необходимо соблюдать минские соглашения.

Но проблема в том, что Россия и США интерпретируют соблюдение этих соглашений по-разному, заметил Иван Тимофеев.

"Парадоксальным образом санкции США против России по украинскому пакету отчасти связаны с выполнением "Минска". Москва часто жалуется, что США и Европа не позволяют Киеву выполнять минские соглашения", — отметил эксперт.

В том виде, в каком они есть, минские соглашения не выполнялись и вряд ли в ближайшее время могут быть выполнены, подтвердил Валерий Гарбузов. По его оценке, США и ЕС не очень углубляются в практическую реализацию минских соглашений и принимают интерпретацию Украины, которая воспринимает реализацию договора, как потерю Донбасса.

"Если проявлять и дальше жесткость в этом вопросе, то все останется по-прежнему. Это тот вопрос, который требует ревизии и прояснения, чтобы не было двойного смысла в том, что там написано, а он существует, поскольку существуют разные интерпретации", — высказался Гарбузов.

Наполнение минских соглашений новыми деталями возможно при условии широкого обсуждения вопросов архитектуры безопасности в Европе, считает Андрей Кортунов.

"Мы никогда не сможем стабилизировать ситуацию в Донбассе, если не займемся очень серьезными вопросами архитектуры безопасности в Европе, включая отношения Востока и Запада", — пояснил он.

США не стремится подключиться к минским соглашениям. "У них есть определенные рычаги влияния на Киев, есть каналы коммуникации с Москвой, но при этом они не несут ответственности за выполнение минских соглашений", — заметил Андрей Кортунов.

Возможно, встреча России и США позволит подключить к решению ядерных вооружений третьи страны, предположил Кортунов. Пока они не рвутся присоединиться к их диалогу.

"Такое подключение должно предполагать не столько жесткие ограничения, сколько повышение транспарентности в этой сфере: обмен информацией о нынешнем и будущем состоянии ядерного потенциала, военных доктринах", — пояснил эксперт.

Однако Валерий Гарбузов не верит, что мы доживем до этого подключения.