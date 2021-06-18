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Экономика
(2004) |

В России цены на морковь выросли вдвое с начала года

За неделю с 8 по 15 июня рост цен в России составил 0,12%, это меньше, чем за предыдущую неделю, где была зафиксирована инфляция в размере 0,16%.

По данным Росстата, существенно подорожали морковь — на 10,2%, картофель — на 7%, белокочанная капуста — на 4,4%, лук репчатый - на 1,1%, яблоки - на 0,3%. В целом цены на плодоовощную продукцию в среднем поднялись на 1,2%.

С начала года к 15 июня картофель в России подорожал на 82,09%, капуста - на 67,62%, лук - на 40,44%. При этом морковь с начала года выросла в цене уже вдвое (на 102,68%).

Подорожание овощей в значительной степени связано со снижением их производства в 2020 году, сообщают эксперты. При этом, пишет Regnum, есть данные, что запасы российских овощей уже почти закончились и на прилавках преобладают импортные овощи и фрукты. До появления на российских прилавках нового урожая ожидать стабилизации и снижения цен на овощи, фрукты и крупы не приходится.

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Теги: цена, морковь, капуста, овощи



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