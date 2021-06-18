В сети детям рассылают предложения поработать закладчиком наркотиков - Мизулина

Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина сообщила, что к ним обращаются родители, детям которых в личных сообщениях в соцсетях неизвестные предлагают поработать закладчиком наркотиков. Об этом Мизулина написала на своей странице в сети "ВКонтакте".

Сообщения направлялись даже детям до 12 лет. Им предлагалось прятать наркотики в указанных местах. В сообщениях отмечалось, что один клад стоит 300 рублей, в день надо делать 20-30 кладов, то есть в неделю можно заработать десятки тысяч рублей.

"Работа бесконтактная... без передач из рук в руки. Гуляешь по городу и ищешь укромное место, нашел, положил туда клад. Сделал фото и потом красной точкой сделал на нем отметку клада. После этого отправляешь куратору адрес. Полностью обучаем и проводим инструктаж безопасности, главное следовать правилам и риски снизятся к 0", - говорилось в одном из сообщений.

Мизулина подчеркивает, что самая большая опасность в том, что детей такого возраста невозможно привлечь к уголовной ответственности. И таких сообщений от родителей очень много. По ее словам, "Лига безопасного интернета" выявила около 120 таких групп и чат-ботов. Подано заявление в МВД и СКР, поскольку это уголовная статья.

Ранее руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко сообщил, что порядка 30% процентам детей пишут незнакомые взрослые со странными целями.